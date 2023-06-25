Уимблдон, Великобритания, 25 июня, 2023, 07:25 — ИА Регнум. Принцесса Уэльская вышла на корт с восьмикратным чемпионом мира по теннису, чтобы привлечь внимание к проблемам подросткового спорта. Кейт Миддлтон удалось обыграть на Уимблдоне Роджера Федерера. Об этом сообщила британская The Mirror.

Royal.uk Кейт Миддлтон

Прославленный теннисист после проигрыша расхвалил принцессу — он восхищался её подачей.

Миддлтон отметила, что юные спортсмены теннисного клуба за короткий срок многому научились.

Как сообщало ИА Регнум, Кейт Миддлтон сыграла на фортепиано на рождественском концерте Royal Carols: Together At Christmas.

Миддлтон аккомпанировала исполнителю Тому Уокеру. По словам музыканта, они репетировали выступление на протяжении нескольких недель.

После смерти британской королевы Елизаветы II её внук принц Уильям со своей супругой Кейт Миддлтон стали миллиардерами.