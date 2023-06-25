Москва, 25 июня, 2023, 07:13 — ИА Регнум. Юрист Елена Кудерко рассказала, что случаи мошенничества с незаконным оформлением мошенниками кредитов не уменьшаются. Что делать, если человек попался на уловку злоумышленников, специалист рассказала агентству «Прайм».

Анна Рыжкова ИА REGNUM Кредит

Мошенники могут оформить кредит через банк или микрофинансовую организацию по данным паспорта, данные которого по разным причинам могут оказаться «слитыми».

Если вы узнали, что на вас оформлен кредит, к которому вы не имеете отношения, то, по совету юриста, нужно собрать как можно больше сведений от того лица, кто известил о долге (коллектор, к примеру). Нужно узнать банк, сумму долга, дату получения кредита, способ получения (карта, наличные, оплата товара и так далее).

С имеющимися на руках данными нужно обратиться в полицию с заявлением о мошенничестве, указать, что кредит лично не оформляли, информацией о долге не располагали.

Кроме того, необходимо обратиться в банк или микрофинансовую организацию с сообщением о мошенничестве и запросить копии документов по «полученному кредиту».

Если оформленный на вас неправомерный кредит находится в процессе судебного взыскания, то необходимо обратиться в суд с заявлением об ознакомлении с материалами дела. Именно там должны быть представлены все копии документов и раскрыты сведения о том, каким образом и при каких обстоятельствах был оформлен заём.

Елена Кудерко рекомендует обязательно найти адвоката, согласовать тактику и действовать без промедления.

Как сообщало ИА Регнум, если житель России столкнулся с тем, что ему в мессенджере пишут какие-то люди, которые представляются сотрудниками банка и в подтверждение своих слов присылают какие-то документы, единственное, что следует делать в такой ситуации, — не реагировать. Об этом заявил адвокат, руководитель общественной организации «Потребитель прав!», старший преподаватель РАНХиГС Андрей Некрасов.

Невозможна ситуация, когда реальный сотрудник банка присылал бы свои документы клиенту. Это, по словам юриста, так же невозможно, как и попытка условного полицейского получить показания по мессенджеру.