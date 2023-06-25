Донецк, 25 июня, 2023, 07:09 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины утром воскресенья, 25 июня, обстреляли Киевский и Петровский районы Донецка. Об этом сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с преступлениями Украины (СЦКК).

Ярослав Громов ИА REGNUM «Донецк непокорённый»

По данным представительства, факты обстрелов были зафиксированы в 06:30 и 06:50 по московскому времени. В направлении Киевского района города было выпущено пять снарядов калибра 155 миллиметров, Петровского — шесть снарядов того же калибра.

Вооружённые силы Украины вели обстрелы из населённых пунктов Орловка и Максимильяновка, находящихся под контролем украинской стороны.

Как передавало ИА Регнум, ранее сообщалось, что за прошедшие сутки ВСУ 26 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив суммарно 197 единиц различных боеприпасов. Под огнём артиллерии и РСЗО оказались Донецк, Горловка, Макеевка, Пантелеймоновка и Широкая Балка.