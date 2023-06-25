Краков, Белоруссия, 25 июня, 2023, 07:06 — ИА Регнум. Членство федераций фехтования России и Белоруссии приостановила европейская конфедерация фехтования (EFC). Об этом говорится на портале Inside the Games.

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Решение принято на съезде организации в польском городе Кракове. Предложения президента Федерации фехтования Украины Михаила Ильяшева поддержали 23 делегата, против было 10 голосов от 43 федераций-членов.

Спортсмены, тренеры, официальные лица, имеющие российское или белорусское гражданство и лицензии, зарегистрированные Федерацией фехтования России и (или) Федерацией фехтования Белоруссии, не допускаются к участию в соревнованиях под эгидой ЕФК.

Россияне и белорусы не вправе входить в исполком или комиссии организации, участвовать в соревнованиях среди фехтовальщиков до 23 лет.

При этом спортсмены по-прежнему смогут принять участие в континентальных соревнованиях среди взрослых, так как они проводятся под эгидой Международной федерации фехтования (FIE).

Как сообщало ИА Регнум, Международная федерация фехтования приняла решение лишить Европейские игры — 2023, которые пройдут в Польше с 21 июня по 2 июля, статуса чемпионата Европы. Решение принято из-за недопуска российских спортсменов на турнир и проблем с получением ими виз в Польшу. В исполкоме FIE отметили, что в связи с этой ситуацией в октябре планируется организовать импровизированный индивидуальный чемпионат Европы по фехтованию.