Вашингтон, 25 июня, 2023, 06:54 — ИА Регнум. Огромные потери Вооружённых сил Украины в живой силе и военной технике, в том числе и предоставленной западными странами, станут для Соединённых Штатов Америки важным уроном, считает обозреватель издания American Greathness Кристофер Роуч.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Украина потеряла огромное количество людей и техники. Этот скандальный провал послужит важным уроком для Соединённых Штатов и курсантов, изучающих военной дело», — написал Роуч в статье для AG.

По его словам, на сегодняшний момент обученные странами — членами Североатлантического альянса бригады ВСУ не смогли показать ожидаемых результатов на поле боя. Украинские военнослужащие используют предоставленную современную технику не слишком умело и зачастую не по предназначению, считает Кристофер Роуч.

Контрнаступление Вооружённых сил Украины началось 4 июня на южнодонецком, артёмовском и запорожском направлениях. Основной удар был сконцентрирован на запорожском участке фронте, однако существенных успехов ВСУ добиться не смогли.

Как передавало ИА Регнум, ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что линия фронта в Запорожской области остаётся стабильной, а подразделения Вооружённых сил Украины не смогли продвинуться дальше серой зоны.