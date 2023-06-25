Донецк, 25 июня, 2023, 06:25 — ИА Регнум. Ударами российских бомбардировщиков Су-34 уничтожены склад и три опорных пункта киевских боевиков в Новоегоровке (ЛНР), Тернах и Серебрянке (ДНР). Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук.

Министерство обороны Российской Федерации В зоне проведения СВО

Кроме того, системами «Солнцепёк» были поражены два опорных пункта украинских военных и район сосредоточения живой силы в районе Червоной Дибровы (ЛНР).

На краснолиманском направлении артиллерия уничтожила боевую бронированную машину, две боевые машины пехоты и три пикапа.

Как сообщало ИА Регнум, начальник пресс-центра группировки ВС РФ «Восток» Олег Чехов сообщил, что за минувшие сутки российскими военными на южнодонецком направлении было уничтожено почти 50 киевских боевиков и семь бронированных машин.

Противник потерял более взвода живой силы. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы удалось уничтожить установку «Мста-С» и два миномётных расчёта.

Российские силы на купянском направлении нанесли восемь ракетно-бомбовых ударов по пунктам временной дислокации, скоплению живой силы, вооружению и военной техники из состава 14-й отдельной механизированной бригады и 103-й отдельной бригады территориальной обороны Вооружённых сил Украины.