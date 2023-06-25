Москва, 25 июня, 2023, 06:10 — ИА Регнум. Российские военные группировки «Восток» отразили атаки украинских боевиков на южно-донецком и запорожском направлениях, сообщил начальник пресс-центра группировки Олег Чехов.

Иван Шилов ИА REGNUM Артиллерия армии России

Так, на южнодонецком участке фронта атака ВСУ была подавлена в районе населённого пункта Макаровка. Противник потерял личный состав, танк и боевые машины.

Силами армейской авиации в районе Нескучного уничтожены боевые бронированные машины, скопления боевиков, а в районе Новодонецкого артиллерия ликвидировала один пикап.

«На запорожском направлении мотострелковыми подразделениями отражена атака противника, наступавшего силами до роты в районе населённого пункта Ровнополь. Уничтожены танки, боевые бронированные машины и живая сила», — сказал Чехов.

Около Новоданиловки был уничтожен пикап с боевиками, в районе Малой Токмачки ликвидировали миномётный расчёт, возле Белогорья — гаубицу «Мста-Б», у Новосёловки поразили американскую гаубицу М777.

Также экипажи вертолётов уничтожены БМП, боевые бронированные машины и места скопления живой силы боевиков рядом с Новоданиловкой. Барражирующий боеприпас «Ланцет» поразил самоходную артиллерийскую установку ВСУ недалеко от Каменского.

В результате слаженной работы ВС России противник отступил, заключил начальник пресс-центра.

Как сообщало ИА Регнум, экипажи ударных вертолётов Ка-52, Ми-28 и штурмовики Су-25 нанесли 11 ракетно-бомбовых ударов по девяти районам сосредоточения живой силы, вооружению, военной и специальной техники и состава 14-й отдельной механизированной бригады и 103-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ на купянском направлении фронта.

За четыре дня грамотно выстроенная система ведения огня, организованная разведка и наблюдение позволили бойцам под командованием старшего лейтенанта ВС России Сергея Кравцова поразить 28 вражеских целей, в том числе опорный пункт украинских боевиков, бронированный транспорт и огневые позиции ВСУ.