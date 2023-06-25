Луганск, 25 июня, 2023, 06:03 — ИА Регнум. Начальник пресс-центра группировки ВС РФ «Восток» Олег Чехов сообщил, что за минувшие сутки российскими военными на южнодонецком направлении было уничтожено почти 50 киевских боевиков и семь бронированных машин.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

Офицер отметил личную заслугу в удачной операции по уничтожению сил противника командира мотострелковой роты мотострелковой бригады капитана Александра Булатова.

«Понеся существенные потери, украинские боевики отступили. Позиции ВС РФ были удержаны», — добавил Чехов.

Как сообщало ИА Регнум, группировки «Запад» за прошедшие сутки сорвала четыре попытки ВСУ провести ротацию на передовых позициях на купянском направлении.

Противник потерял более взвода живой силы. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы удалось уничтожить установку «Мста-С» и два миномётных расчёта.

24 июня Зыбинский сообщил, что артиллеристы группировки «Запад» уничтожили самоходную артиллерийскую установку Paladin производства США в районе деревни Песчаная на купянском направлении.

Также экипажи ударных вертолётов Ка-52, Ми-28 и штурмовиков Су-25 нанесли десять бомбовых ударов по скоплению живой силы и техники 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ.