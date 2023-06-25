Купянск, Украина, 25 июня, 2023, 05:46 — ИА Регнум. Группировки «Запад» Вооружённых сил России за прошедшие сутки сорвала четыре попытки Вооружённых сил Украины провести ротацию на передовых позиция на купянском направлении. Об этом в воскресенье, 25 июня, сообщил начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

«Артиллерией группировки в районах населённых пунктов Двуречное, Синьковка и Новосёловское сорваны четыре попытки провести ротацию подразделений ВСУ на передовых позициях», — сказал Зыбинский.

По словам начальника пресс-центра группировки «Запад», вооружённые силы Украины потеряли более взвода живой силы. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы удалось уничтожить установку «Мста-С» и два миномётных расчёта.

Как передавало ИА Регнум, 24 июня Зыбинский сообщил, что артиллеристы группировки «Запад» уничтожили самоходную артиллерийскую установку Paladin производства США в районе деревни Песчаная на купянском направлении.

Также экипажи ударных вертолётов Ка-52, Ми-28 и штурмовиков Су-25 нанесли десять бомбовых ударов по скоплению живой силы и техники 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ.