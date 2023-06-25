Москва, 25 июня, 2023, 05:39 — ИА Регнум. Экипажи ударных вертолётов Ка-52, Ми-28 и штурмовики Су-25 нанесли 11 ракетно-бомбовых ударов по девяти районам сосредоточения живой силы, вооружению, военной и специальной техники и состава 14-й отдельной механизированной бригады и 103-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ на купянском направлении фронта. Об этом ТАСС сообщил начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский.

Иван Шилов ИА REGNUM Авиация в зоне СВО

За минувшие сутки артиллеристы, по словам военного, в районах населённых пунктов Двуречное, Синьковка и Новоселовское сорвали четыре попытки провести ротацию подразделений ВСУ на передовых позициях. Потери противника составили более взвода живой силы.

В ходе контрбатарейной борьбы расчёты самоходных артиллерийских установок «Мста-С» поразили два миномётных расчёта ВСУ около населённых пунктов Кисловка и Табаевка.

Ранее ИА Регнум передавало, 24 июня в Минобороны России сообщили об уничтожении за сутки 245 украинских военных на донецком направлении. «Южная» группировка войск успешно отразила девять атак ВСУ около населённых пунктов Авдеевка, Артёмовск, Марьинка, Весёлое и Первомайское (ДНР).

В районе населённых пунктов Невское ЛНР и Торское ДНР авиация нанесла поражение подразделениям 66-й и 63-й механизированных бригад ВСУ. Группировка войск «Центр» на краснолиманском направлении отразила четыре атаки подразделений ВСУ в Серебрянском лесничестве.