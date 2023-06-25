Кливленд, США, 25 июня, 2023, 05:36 — ИА Регнум. В Кливленде США пойдёт под суд 31-летняя женщина, которую обвиняют в убийстве собственной дочери.

Pixabay.com Младенец

По информации NBC News, мать 16-месячной девочки оставила её одну дома, а сама уехала отдыхать на неделю в Пуэрто-Рико и Детройт. Ребёнок умер от обезвоживания и истощения. Его никто за время отсутствия матери не проверял.

По возращении домой, женщина обнаружила обезвоженную дочь. Медики не смогли помочь ребёнку.

Как сообщало ИА Регнум, в США грудной ребёнок умер в автомобиле. Девочка, запертая в машине, провела под палящим солнцем несколько часов.

Родители 11-месячного младенца приехали на церковную службу, а ребёнка оставили в автомобиле. Вернулись они лишь спустя несколько часов.

Приехавшие полицейские обнаружили девочку, когда она уже была без сознания. Ребёнка доставили в больницу, где врачи констатировали смерть.