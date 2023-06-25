Хьюстон, США, 25 июня, 2023, 05:22 — ИА Регнум. В США в результате утечки хлора отравились 10 человек, в том числе семеро детей, сообщил телеканал ABC.

danyweis Бассейн

Инцидент произошёл в городе Хьюстон штата Техас около 17:00 24 июня по местному времени (01:00 25 июня мск).

Людей с признаками отравления госпитализировали из-за утечки хлора в бассейне.

По словам начальника городской спасательной службы, работы по устранению утечки токсичного вещества продолжаются. Гражданам рекомендовали не приближаться к месту происшествия.

Как сообщало ИА Регнум, 18 апреля 2022 года в США на химическом заводе компании DOW, расположенном вблизи городка Плакемин (округ Ибервиль, штат Луизиана), произошла утечка токсичного хлора. Инциденту предшествовал пожар.

В мае 2023 года в Москве во время пребывания в бассейне в одном из фитнес-клубов четыре человека почувствовали недомогание в виде жжения в глазах и сильного кашля.