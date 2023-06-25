Штат Мичиган, США, 25 июня, 2023, 05:04 — ИА Регнум. На уличной вечеринке в американском штате Мичиган в результате перестрелки погибли два человека, ещё 15 были ранены, сообщила местная полиция.

Alexas_Fotos Стрельба

Инцидент произошёл в городе Сагино. Кое-кто из пострадавших был травмирован, попав под колёса машин участников вечеринки.

Среди погибших опознаны 19-летний юноша и 51-летняя женщина.

На месте перестрелки найдены пули, выпущенные минимум из пяти единиц огнестрельного оружия разного калибра.

Вечеринка была разрекламирована через социальные сети. Уличное мероприятие неоднократно разгоняла полиция, но её участники собирались в других местах.

Как сообщало ИА Регнум, 18 июня один человек погиб, ещё десять получили ранения в результате стрельбы, которую открыл неизвестный на вечеринке в офисном здании в американском Сент-Луисе. Погибшую, девушку 17 лет, затоптали, когда она попыталась убежать от стрельбы. Она получила травмы спинного мозга, не совместимые с жизнью. В стрельбе подозревается 17-летний подросток.