Каракас, 25 июня, 2023, 05:00 — ИА Регнум. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что Российская Федерация и её президент Владимир Путин одержали победу над попыткой развязать в стране гражданскую войну.

Cancillería del Ecuador Николас Мадуро

«Я хочу передать с поля битвы Карабобо, колыбели южноамериканской свободы, наши объятья солидарности и поддержку президенту Российской Федерации Владимиру Путину… который противостоял попытке развязать гражданскую войну», — заявил Мадуро в ходе празднования 202-й годовщины битвы при Карабобо.

Как передавало ИА Регнум, вечером 24 июня пресс-служба президента Белоруссии Александра Лукашенко сообщила о результатах переговоров главы белорусского государства с главой ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным. Было достигнуто соглашение об остановке движения вооружённых лиц по территории России и дальнейших шагах по деэскалации напряжённости.

Позднее пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что уголовное дело в отношении Евгения Пригожина будет прекращено, главу ЧВК отпустят в Белоруссию. По словам Пескова, гарантией безопасности Пригожина и ЧВК является слово российского президента.