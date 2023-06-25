Москва, 25 июня, 2023, 04:55 — ИА Регнум. Домашний стадион московского клуба «Спартак» планируют переименовать, сообщил в беседе с «РБ Спорт» генеральный директор красно-белых Олег Малышев.

ХК «Спартак» Эмблема ХК «Спартак»

«До конца года действует контракт с банком «Открытие». Когда он закончится, мы будем рассматривать разные варианты», — сказал он.

С большой долей вероятности стадион будет называться «Лукойл Арена», заключил Малышев.

Напомним, стадион для московского «Спартака» построили в 2014 году на территории бывшего Тушинского аэродрома между Волоколамским шоссе и излучиной Москвы-реки.

Ранее ИА Регнум передавало, 20 июня новым генеральным директором «Спартака» стал Олег Малышев, который прежде входил в состав совета директоров. Бывший генеральный директор Евгений Мележиков покинул клуб по соглашению сторон, причины решения не уточнялись.

21 июня ФК «Спартак» объявил о расторжении контракта с польским футболистом Мацеем Рыбусом. Трудовой договор расторгнут по взаимному согласию.