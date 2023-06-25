Гавана, 25 июня, 2023, 04:48 — ИА Регнум. Кубинский лидер Мигель Диас-Канель поддержал российского коллегу Владимира Путина в ситуации с вооружённым мятежом Евгения Пригожина и выразил уверенность в том, что после урегулирования проблемы в России будет сохранён порядок.

Presidencia El Salvador Мигель Диас-Канель

«Выражаю солидарность народа и правительства Кубы уважаемому президенту Путину и братскому народу Российской Федерации перед лицом попыток вооруженного мятежа в стране. Мы полностью убеждены, что единство и конституционный порядок восторжествуют», — написал в соцсетях президент Кубы.

Как сообщало ИА Регнум, президент Белоруссии Александр Лукашенко и глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин по итогам переговоров договорились о выполнении действий, направленных на деэскалацию напряжённости.

Бойцы вместе с тяжёлой техникой ЧВК «Вагнер» во главе с основателем военной компании Евгением Пригожиным ушли 24 июня с территории штаба ЮВО в Ростове-на-Дону.

Уголовное дело в отношении Пригожина будет прекращено, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе оперативного совещания 24 июня назвал ситуацию с ЧВК «Вагнер» внутренним делом Российской Федерации.