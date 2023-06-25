Москва, 25 июня, 2023, 04:32 — ИА Регнум. Разработанные для морской пехоты БМП-3Ф планируют модернизировать по результатам применения базовой «сухопутной» БМП-3 в зоне специальной военной операции, сообщили РИА Новости в пресс-службе АО «НПО Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех».

Kurganmash.ru БМП-3Ф

В холдинге пояснили, что боевая машина пехоты БМП-3Ф и бронетранспортер БТ-3Ф являются модификациями серийной боевой машины пехоты БМП-3.

В связи с этим доработки, которые вносятся в облик БМП-3 по итогу участия машины в спецоперации, будут успешно реализованы в БМП-3Ф и БТ-3Ф, заключили разработчики.

Как сообщало ИА Регнум, 4 мая в госкорпорации «Ростех» заявили о кратном росте производства БМП-3 на фоне специальной военной операции России на Украине. Только за первый квартал 2023 года в Министерство обороны поставили столько же единиц техники, сколько за весь 2019 год.

БМП-3 разработали во второй половине 1980-х годов в Специальном конструкторском бюро машиностроения. Машина способна вместить трёх членов экипажа и до семи десантников. Техника вооружена пушкой калибра 100 мм и тремя пулемётами калибра 7,62 мм. БМП-3 стоит на вооружении с 1987 года.