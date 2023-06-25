Москва, 25 июня, 2023, 04:25 — ИА Регнум. Качество общения с молодёжью на разные темы может измениться, если не упрощать образовательную программу. Такое мнение высказал глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев в эфире Первого канала.

Kremlin.ru Валерий Фадеев

Фадеев считает, что нужно с уважением относиться к молодёжи и не считать, что большинство «молодых людей идиоты», якобы они ничего кроме картинок и роликов в интернете не понимают.

«Мне кажется, это ошибка. Одним из следствий такого ошибочного отношения к молодому поколению является упрощение образовательной программы», — выразил своё мнение глава СПЧ.

Глава СПЧ уверен, что качество разговора с молодым поколением изменится, если к нему относиться с уважением и понимать, что молодые люди в состоянии освоить трудный материал.

Как сообщало ИА Регнум, в России число индивидуальных предпринимателей в возрасте до 20 лет с января по апрель 2023 года выросло почти на 10% — с 44 тыс. до 49,5 тыс. человек.

Число ИП до 30 лет стало больше на 6% — увеличение с 500 тыс. до 529 тыс.

Вопросы поддержки молодого поколения обсуждались на заседании комиссии Совета законодателей Российской Федерации при Федеральном собрании РФ по вопросам социальной политики. Председатель Тамбовской областной думы, член комиссии Евгений Матушкин представил коллегам информацию о том, как в регионе выстроена работа по выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов у детей и молодежи.