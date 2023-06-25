Вашингтон, 25 июня, 2023, 04:21 — ИА Регнум. Представитель Совета национальной безопасности Соединённых Штатов Америки Джон Кирби в ходе брифинга призвал Индию присоединиться к потолку цен на российскую нефть.

Иван Шилов ИА REGNUM США

«Мы надеемся, что продолжим видеть закупки Индией российской нефти по установленной предельной цене или ниже её, как это происходило прежде», — сказал Кирби, отметив, что окончательное решение об условиях закупки российского топлива остаётся за Индией.

По словам Джона Кирби, глава Белого дома Джо Байден после встречи с индийским премьер-министром Нарендрой Моди убедился в существовании возможности того, что Нью-Дели может пойти на сокращение объёмов закупки российской нефти.

Как передавало ИА Регнум, 22 июня президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден провёл совместную пресс-конференцию с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. В ходе встречи Моди заявил о готовности страны внести любой вклад в урегулирование украинского конфликта и восстановление мира.