Москва, 25 июня, 2023, 04:14 — ИА Регнум. Минимум ещё 10 лет будет востребован корабельный зенитный ракетно-артиллерийский комплекс (ЗРАК) «Панцирь-МЕ», сообщили ТАСС в холдинге «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех» на Международном военно-морском салоне.

Mil.ru Корабли ВМФ России

Уникальность комплекса заключается в наличии двух видов вооружения — ракетного и артиллерийского. ЗРАК «Панцирь-МЕ» размещается на кораблях водоизмещением от 500 тонн, уточнили разработчики.

Комплекс способен поражать воздушные цели, которые летят со скоростью до 1 тыс. м/с. «Панцирь-МЕ» — единственный в мире зенитный комплекс корабельного базирования с однопостовым боевым модулем. Его можно установить на большинство российских кораблей, также он подходит для оснащения кораблей иностранного производства.

«Панцирь-МЕ» — это корабельная версия российского зенитного ракетно-пушечного комплекса, сухопутный вариант которого называется «Панцирь-С».

Как сообщало ИА Регнум, впервые в мире зенитный комплекс нового поколения С-350 «Витязь» продемонстрировал автоматический режим работы в боевых условиях. Техника ЗРК без участия человека-оператора обнаружила, сопроводила и поразила воздушные цели ВСУ. Для повышения помехозащищённости комплекса и возможности по обнаружению и классификации целей, «Витязь» попеременно работал в активном, пассивном режимах и радиолокации.