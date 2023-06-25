Яковлевский район, Приморский край, 25 июня, 2023, 03:47 — ИА Регнум. В Приморье трое несовершеннолетних объявлены в розыск — дети от 8 до 12 лет пропали на реке Арсеньевка в Яковлевском районе. О поиске пропавших сообщили в ГУ МВД региона.

Елена Васюкович ИА REGNUM Речка

В полдень 24 июня два мальчика и девочка пошли на реку Арсеньевка, домой они не вернулись. Полиция организовала поиск. Присоединились спасатели и волонтёры.

Как сообщало ИА Регнум, 14 июня две школьницы утонули в Круглом пруду на территории петербургского музея-заповедника «Петергоф», где они находились со взрослыми родственниками. Последние не заметили, как дети пропали. Как предполагается, девочки решили искупаться прямо в одежде, хотя вокруг было много очевидцев.