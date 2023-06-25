Тель-Авив, Израиль, 25 июня, 2023, 03:34 — ИА Регнум. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе оперативного совещания в субботу, 24 июня, назвал ситуацию с ЧВК «Вагнер» внутренним делом Российской Федерации.

Иван Шилов ИА REGNUM Биньямин Нетаньяху

«Премьер-министр Биньямин Нетаньяху провёл в своём офисе оперативное совещание по поводу событий в России. <…> Премьер-министр заявил, что речь идёт о внутреннем деле России», — говорится в сообщении, опубликованном канцелярией израильского премьера.

На прошедшем совещании присутствовали глава министерства обороны, министр иностранных дел страны, глава совета нацбезопасности Израиля и другие высокопоставленные лица.

Ранее в субботу, 24 июня, министерство иностранных дел Израиля рекомендовало гражданам страны избегать поездок в Россию без крайней необходимости.

Как передавало ИА Регнум, президент Белоруссии Александр Лукашенко и глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин по итогам переговоров договорились о выполнении действий, направленных на деэскалацию напряжённости.

Позднее пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмиртий Песков подчеркнул, что уголовное дело, возбужденное в отношении главы ЧВК, будет прекращено.