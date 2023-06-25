Прага, 25 июня, 2023, 03:08 — ИА Регнум. Чехословацкий хоккеист, олимпийский чемпион, двукратный обладатель Кубка Стэнли Доминик Гашек намерен выступить перед членами Европарламента с требованием отстранить спортсменов из Белоруссии и Росси от всех международных турниров. Об этом написал портал Zpravy Aktualne.

ИА REGNUM Российский спорт

Помимо этого, Гашек будет встречаться с наиболее влиятельными депутатами, чтобы обсудить решения отдельных спортивных федераций, одобривших возвращение россиян и белорусов на спортарену.

Как сообщало ИА Регнум, Международная федерация скалолазания (IFSC) допустила участников из России и Белоруссии до турниров с 2024 года. 12 июня исполнительный совет организации одобрил начало процесса допуска.

Отмечается, что российские и белорусские скалолазы смогут выступать на соревнованиях, но в нейтральном статусе.

Ранее президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков назвал очевидной дискриминацией решения МОК в отношении российских спортсменов. Он заявил, что критерии комитета нарушают права человека. Поздняков подчеркнул, что на это неоднократно обращали внимание международные эксперты, но их позицию полностью проигнорировали.