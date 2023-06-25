Лондон, 25 июня, 2023, 03:04 — ИА Регнум. Западные страны должны принять и адаптироваться к полному развороту Российской Федерации от Европы, заявил обозреватель издания Times Макс Гастингс.

ИА REGNUM Россия

«Мы должны адаптироваться к миру, в котором Россия совершила исторический разворот от Европы», — написал Гастингс.

По его словам, санкции со стороны Соединённых Штатов Америки и Европейского союза не смогли в должной мере сказаться на российской экономике, в то время как ряд западных стран переживает упадок.

Макс Гастингс, ссылаясь на собственные данные, отметил, что оборонная промышленность стран Западной Европы и Великобритании находится в плачевном состоянии. После Брексита не оказалось достаточного количества ресурсов для полноценной реализации стратегии саморазвития.

Как передавало ИА Регнум, 23 июня Европейский союз ввёл против России новый 11-й пакет санкций, который распространяется на 71 гражданина РФ и 33 компании. Кроме того, под санкции также попали шесть руководителей российских регионов: Воронежской и Магаданской областей, Ставропольского, Краснодарского и Камчатского краёв и Республики Адыгеи.