Украина, 25 июня, 2023, 03:00 — ИА Регнум. На территории подконтрольного Украине города Запорожье прогремел взрыв, сообщило украинское издание «Общественное».

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

Отмечается, что взрыв был слышен в ночь на воскресенье, 25 июня. Другие подробности не указываются. Комментариев от местных властей пока нет.

В подконтрольной Украине части Запорожской области звучат сирены воздушной тревоги.

Ранее ИА Регнум передавало, Вооружённые силы России в рамках проведения специальной военной операции в ночь на 24 июня нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности по центрам радиотехнической разведки и авиационной технике воздушных сил Украины на аэродромах «Канатово» в Кировоградской области, а также «Днепр». Все объекты были поражены.

На Украине ранним утром 24 июня повторно объявили воздушную тревогу в Киеве и областях. После включения сирен первые взрывы прозвучали в Одессе.