Лондон, 25 июня, 2023, 02:47 — ИА Регнум. За последние три недели истребители Великобритании пролетали в небе над Прибалтикой 21 раз, говорится в материалах Agence France-Presse со ссылкой на заявление британского министерства обороны.

AF.mil Истребитель F-16

Отмечается, что истребители поднимались в воздух для того, чтобы ответить российским самолётам в рамках операций НАТО по патрулированию воздушного пространства в европейской части Балтийского региона.

Речь идёт об истребителях Typhoon, которые сейчас находятся в Эстонии и используются Североатлантическим альянсом для защиты восточноевропейского фланга как самолёты быстрого реагирования.

ВВС Британии также участвовали в нескольких крупных воздушных учениях с союзниками по НАТО, в том числе в учениях Air Defender, которые прошли в Германии в период с 12 по 23 июня.

Как сообщало ИА Регнум, в начале июня истребители Eurofighter Typhoon военно-воздушных сил Британии и истребители Gripen ВВС Швеции перехватили разведывательный самолёт ВКС России Ил-20, летевший в сопровождении российского истребителя Су-27.

Глава британских ВВС, главный маршал авиации Майкл Уигстон заявил, что Военно-воздушные силы России, её подводные лодки и надводные корабли представляют угрозу для Великобритании и НАТО.