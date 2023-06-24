Выпускной «Алые паруса» на Неве завершился праздничным салютом
Праздник «Алые паруса» в Петербурге завершился салютом и шествием по Неве брига «Россия»
Санкт-Петербург, 25 июня, 2023, 02:37 — ИА Регнум. Шествие по Неве брига «Россия» под алыми парусами и красочный салют в ночь на 25 июня стали завершением в Санкт-Петербурге праздника выпускников школ «Алые паруса».
«Яркий праздник для тысяч юных петербуржцев и старшеклассников из ДНР завершился. Пускай это корабль несёт вас по жизни радостно и весело», — написал в своём Telegram-канале председатель парламента Санкт-Петербурга Александр Бельский под опубликованным видео прохода брига по Неве.
Как сообщало ИА Регнум, в празднике выпускников школ «Алые паруса» в Санкт-Петербурге приняли участие почти 70 тысяч человек.
Почётными гостями стали 430 выпускников из городов Донецкой Народной Республики, в том числе и Мариуполя. В Смольном выпускники в торжественной обстановке получили аттестаты.
На концерте выступили музыкальные коллективы, в числе которых The Hatters, LYRIQ, Чайф и другие исполнители.