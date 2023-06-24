Санкт-Петербург, 25 июня, 2023, 02:37 — ИА Регнум. Шествие по Неве брига «Россия» под алыми парусами и красочный салют в ночь на 25 июня стали завершением в Санкт-Петербурге праздника выпускников школ «Алые паруса».

Юлия Карнаева ИА REGNUM Алые паруса

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3815448" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Выпускной «Алые паруса» на Неве завершился праздничным салютом

«Яркий праздник для тысяч юных петербуржцев и старшеклассников из ДНР завершился. Пускай это корабль несёт вас по жизни радостно и весело», — написал в своём Telegram-канале председатель парламента Санкт-Петербурга Александр Бельский под опубликованным видео прохода брига по Неве.

Как сообщало ИА Регнум, в празднике выпускников школ «Алые паруса» в Санкт-Петербурге приняли участие почти 70 тысяч человек.

Почётными гостями стали 430 выпускников из городов Донецкой Народной Республики, в том числе и Мариуполя. В Смольном выпускники в торжественной обстановке получили аттестаты.

На концерте выступили музыкальные коллективы, в числе которых The Hatters, LYRIQ, Чайф и другие исполнители.