Киев, 25 июня, 2023, 02:18 — ИА Регнум. Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что разочарован решением главы российского ЧВК Евгения Пригожина отвести силы и покинуть территорию штаба Южного военного округа.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Подоляк

«Феноменальный выбор Пригожина… Вы почти свели на нет [президента России Владимира] Путина, взяли под контроль центральную власть, дошли до Москвы и вдруг… отступаете», — написал Подоляк на своей странице в социальной сети Twitter.

Как передавало ИА Регнум, утром в субботу, 24 июня, президент Белоруссии Александр Лукашенко провёл переговоры с главой ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным по урегулированию сложившейся ситуации. В результате стороны достигли договорённости о принятии действий, направленных на деэскалацию напряжённости.

Позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что уголовное дело, возбуждённое в отношении главы российского ЧВК, будет прекращено. По его словам, гарантией этого является слово Владимира Путина. Песков подчеркнул, что на разрешение ситуации повлиял президент Белоруссии Александр Лукашенко.