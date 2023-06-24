Воронеж, 25 июня, 2023, 02:11 — ИА Регнум. В МЧС Воронежской области сообщили, что крупный пожар на нефтебазе в Воронеже ликвидирован.

Пресс-служба МЧС Воронежской области Пожар на нефтебазе

Отмечается. что сообщение о возгорании поступило 24 июня в 12:36, потушили огонь в 00:40.

«В результате пожара уничтожен огнём резервуар 5 тыс. куб. метров с авиационным керосином на площади 800 кв. метров», — пояснили в МЧС.

Пострадавших нет. В тушении огня были задействованы почти 100 человек и более 30 единица техники.

Как сообщало ИА Регнум, на нефтебазе на улице Димитрова в Воронеже 24 июня загорелся резервуар с топливом. В результате пожара разгерметизировались два резервуара с нефтепродуктами — авиационным топливом.

Выход из строя нефтебазы никак не повлияет на обеспечение топливом в Воронежской области, заверил губернатор региона Александр Гусев. Он попросил автомобилистов не создавать панику и ажиотаж на заправках. Запасов топлива достаточно.