Росавтодор: все введённые в регионах ограничения на автотрассах сняты
Росавтодор: все введённые в регионах ограничения на автотрассах сняты
Москва, 25 июня, 2023, 01:49 — ИА Регнум. Все ранее введённые ограничения на трассах в регионах сняты. Об этом сообщили ТАСС в Росавтодоре.
В ведомстве пояснили, что проезды уже открыты, ограничения сняты.
Как сообщало ИА Регнум, 24 июня движение было частично перекрыто на автотрассах «Урал», «Дон» и «Крым» в Московской области.
Ранее водителей попросили выбирать маршруты в объезд автотрассы М-4 «Дон» в связи с перекрытием нескольких участков трассы в Ростовской области. Кроме того, перекрывали трассы в Липецкой, Калужской, Воронежской, Тульской областях и других регионах РФ.
Въезд в Ростовскую область был ограничен со стороны Краснодарского и Ставропольского краев, из Волгоградской и Воронежской областей.
Все ограничительные меры были связаны с вооруженным мятежом ЧВК «Вагнер».