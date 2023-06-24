Москва, 25 июня, 2023, 01:49 — ИА Регнум. Все ранее введённые ограничения на трассах в регионах сняты. Об этом сообщили ТАСС в Росавтодоре.

Иван Шилов ИА REGNUM Трасса

В ведомстве пояснили, что проезды уже открыты, ограничения сняты.

Как сообщало ИА Регнум, 24 июня движение было частично перекрыто на автотрассах «Урал», «Дон» и «Крым» в Московской области.

Ранее водителей попросили выбирать маршруты в объезд автотрассы М-4 «Дон» в связи с перекрытием нескольких участков трассы в Ростовской области. Кроме того, перекрывали трассы в Липецкой, Калужской, Воронежской, Тульской областях и других регионах РФ.

Въезд в Ростовскую область был ограничен со стороны Краснодарского и Ставропольского краев, из Волгоградской и Воронежской областей.

Все ограничительные меры были связаны с вооруженным мятежом ЧВК «Вагнер».