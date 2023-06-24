Мелитополь, 25 июня, 2023, 01:37 — ИА Регнум. Линия фронта в Запорожской области остаётся стабильной, подразделения Вооружённых сил Украины не смогли продвинуться дальше серой зоны, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Рогов

«Линия фронта в Запорожской области стабильна и находится под контролем наших ребят. Противник предпринимает попытки продвинуться, бои идут в серой зоне и на небольшом участке первой линии обороны, где пытается закрепиться противник», — рассказал Рогов в интервью РИА Новости.

В субботу, 24 июня, заместитель главы Министерства обороны Украины Анна Маляр анонсировала наступление украинских войск на нескольких направлениях, в том числе и в Запорожской области.

Как передавало ИА Регнум, 24 июня официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков в ходе брифинга заявил, что российские военнослужащие за сутки уничтожили на запорожском и южнодонецком направлениях более 170 человек личного состава ВСУ.

По его словам, украинские войска также потеряли три танка, три боевые машины пехоты и 12 боевых бронированных машин. Кроме того, Вооружённым силам России удалось уничтожить французскую самоходную артиллерийскую установке «Cezar» и артиллерийскую систему M777 американского производства.