Вашингтон, 25 июня, 2023, 01:33 — ИА Регнум. Американский фигурист Винсент Чжоу сделал пост в соцсетях о затянувшемся расследовании дела российской фигуристки Камилы Валиевой, из-за которого медали командного турнира Олимпийских игр — 2022 остаются не вручёнными больше года.

Иван Шилов ИА REGNUM Камила Валиева

Сборная США по фигурному катанию сфотографировалась с пустыми коробками от олимпийских медалей в знак протеста.

Чжоу написал, что прошло 500 дней с тех пор, как должна была состояться медальная церемония, но так и не состоялась. Спортсмены ждут.

«То, что должно было быть черно-белым делом о спортивной честности и справедливой конкуренции, превратилось в сложное юридическое дело, которое затянулось на слишком долгий срок. И мы, чистые спортсмены, платим за это цену. Мы хотим прозрачности в системе», — возмутился фигурист.

Участники командных соревнований передали пустые коробки от медалей Олимпийскому и Паралимпийскому музею США в Колорадо-Спрингс. По мнению американского фигуриста, это привлечёт внимание к затянувшемуся процессу.

Винсент Чжоу призвал других иностранных спортсменов «занять публичную позицию в защиту чистого спорта и справедливого исхода».

Как сообщало ИА Регнум, МОК ждёт скорейшего рассмотрения дела российской фигуристки Камилы Валиевой.

21 октября 2022 года Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) заявило, что не намерено озвучивать дату слушаний и решение по делу Валиевой, поскольку фигуристка является защищённым лицом.

8 ноября Всемирное антидопинговое агентство (WADA) передало дело Валиевой в Спортивный арбитражный суд (CAS), сославшись на то, что РУСАДА затягивает процесс.

WADA потребовало от Спортивного арбитражного суда (CAS) дисквалифицировать Валиеву на четыре года и аннулировать её результаты.

Результаты Валиевой на чемпионате России 2022 года, на котором она заняла первое место, аннулированы. Такое решение 13 января принял дисциплинарный комитет Российского антидопингового агентства (РУСАДА).