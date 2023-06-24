Вашингтон, 25 июня, 2023, 00:55 — ИА Регнум. В американском штате Монтана в результате железнодорожной аварии несколько вагонов с нефтепродуктами упали в реку, сообщили 24 июня местные власти.

Иван Шилов ИА REGNUM Железная дорога

По официальной информации, под грузовым составом обвалился железнодорожный мост.

«Общественности следует избегать воды из-за потенциального загрязнения», — написало в Twitter управление рыбных, лесных ресурсов и парков Монтаны.

Ведомством объявлено о закрытии участков рек Йеллоустоун и Стиллуотер.

По словам шерифа округа Йеллоустоун, из повреждённых вагонов идёт утечка нефтепродуктов.

Как сообщало ИА Регнум, в марте в Северной Дакоте (США) с рельсов сошёл железнодорожный состав, перевозивший нефтепродукты. В результате была загрязнена обширная территория возле населённого пункта Уиндмер. Всего поезд состоял из 70 вагонов, из них опрокинулся 31. Перевозимые вещества должны были использоваться при производстве асфальта. В результате аварии никто не пострадал.