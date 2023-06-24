Шебекино, Белгородская область, 25 июня, 2023, 00:53 — ИА Регнум. Украинские военные вечером 24 июня направили беспилотник на одно из промышленных предприятий в Шебекино. Об атаке ВСУ сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Телеграм-канал Вячеслава Гладкова Пожар на месте попадания снаряда в Шебекино

Глава региона написал в Telegram-канале, что с беспилотника было сброшено взрывное устройство на территорию промышленного предприятия, отчего произошло небольшое возгорание. Прибывшие спасатели ликвидировали огонь.

«Пострадавших при атаке ВСУ нет», — заверил Гладков.

Как сообщало ИА Регнум, беспилотный летательный аппарат рухнул на трактор местного жителя в Рыльском районе Курской области, никто не пострадал. Трактор получил незначительные повреждения.

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов рассказал о том, как казаку с позывным Тунгус из батальона «Енисей» удалось обезвредить украинский дрон-камикадзе с помощью мешка с продуктами. Боец Тунгус отправился получать продукты после того, как отдежурил ночную смену в окопе. Вернувшись на свою позицию, он увидел дрон-камикадзе ВСУ и спрятался в траве. Оператор беспилотника потерял бойца.

Солдат воспользовался эффектом неожиданности: резко встал и сбил устройство мешком с продуктами.