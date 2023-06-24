Донецк, 25 июня, 2023, 00:49 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины за прошедшие сутки 26 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики. Об этом в воскресенье, 25 июня, сообщили в представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с преступлениями Украины (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM Артиллерия ВСУ

«За истекшие сутки представительство сообщало о 26 фактах ведения огня… Выпустив 197 единиц различных боеприпасов», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства ДНР в СЦКК.

Под огнём украинской артиллерии оказались районы Донецка (Куйбышевский, Кировский, Киевский и Петровский районы), Горловки (Никитовский район), Широкой Балки, Пантелеймоновки и Макеевки (Червоногвардейский район).

В результате обстрелов повреждения получили три жилых домостроения.

Как передавало ИА Регнум, ранее сообщалось, что вечером 24 июня Вооружённые силы Украины выпустили в направлении Широкой Балки Донецкой Народной Республики 20 ракет из реактивной системы залпового огня. По предварительным данным, в результате обстрела никто не пострадал, повреждений гражданской инфраструктуры не зафиксировали.