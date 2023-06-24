Брюссель, 25 июня, 2023, 00:34 — ИА Регнум. Бельгийский нападающий Седрик Руссель скончался 24 июня от сердечного приступа. Экс-футболисту было 45 лет, сообщают спортивные зарубежные СМИ.

Дарья Драй ИА REGNUM Свечи

Трагедия случилась в кафе на площади Брюсселя. Русселю внезапно стало плохо, случился сердечный приступ, прибывшие медики пытались почти час его спасти, но безрезультатно.

Седрик Руссель играл за казанский «Рубин» в 2004 году, за шесть матчей забил один гол в ворота «Динамо». По словам тренера, в Казани ему не очень нравилось.

В разные годы был в составе бельгийской, британской, итальянской сборных.

Футбольную карьеру завершил почти десять лет назад.