Прага, 24 июня, 2023, 23:58 — ИА Регнум. Глава минобороны Чехии Яна Чернохова не видит опасности для страны из-за событий в России. Об этом сообщило агентство ЧТК.

(сс) U.S. Secretary of Defense Яна Чернохова

Министр заверила, что населению Чехии из-за мятежа в России не грозит никакая опасность.

«Чехия внимательно следит за ситуацией в России», — сказала Чернохова после совещания с начальником генштаба Карелом Ржегкой и главой военной разведки Яном Бероуном.

Как сообщало ИА Регнум, президент Чехии призвал следить за проживающими на Западе россиянами «гораздо пристальнее, чем раньше». Он напомнил, что именно такой подход использовали США в отношении приехавших в начале Второй мировой войны японских граждан.

Глава чешского МИД Ян Липавский заявлял, что власти Чехии в своей внешней политике исходят из того, что Россия будет представлять угрозу для Европы ещё 10 лет. Он уточнил, что европейские страны ещё не готовы к конфронтации с Россией на продолжительный период времени, однако с каждым новым пакетом антироссийских санкций они, по его мнению, всё ближе и ближе к «более выгодной позиции».