Вашингтон, 24 июня, 2023, 23:59 — ИА Регнум. На 87-м году жизни скончался американский актёр Фредерик Форрест, сообщило издание The Hollywood Reporter.

Кадр из видео Фредерик Форрест

Его роль в фильме «Апокалипсис сегодня» была номинирована на «Оскар».

Известно, что Форрест умер в пятницу, 23 июня, в своём доме в Санта-Монике после продолжительной болезни.

Форрест родился в 1936 году в Уоксахачи (штат Техас) в семье торговцев мебелью. В 1979 году за роль в фильме «Роза» был номинирован на «Оскар», как актёр второго плана. В 1988 году исполнил роль в вестерне «Одинокий голубь». В его фильмографии такие ленты, как «Разговор», «Излучины Миссури», «Хэммет», «Дом по соседству» и другие.