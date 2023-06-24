Ростов-на-Дону, 24 июня, 2023, 23:51 — ИА Регнум. Бойцы вместе с тяжёлой техникой ЧВК «Вагнер» во главе с основателем военной компании Евгением Пригожиным ушли с территории штаба ЮВО в Ростове-на-Дону.

Эрик Романенко/ТАСС Обстановка после объявления об уходе бойцов ЧВК «Вагнер» в Ростове-на-Дону

По сообщениям местных жителей, вечером 24 июня колонны вагнеровцев выехали с территории штаба и двинулись на выход из города.

«Ситуация спокойная, никаких эксцессов нет. Пригожин уехал со своими бойцами», — пишут ростовчане в соцсетях.

Как сообщало ИА Регнум, возле здания штаба Южного военного округа появились машины военной полиции. Машины припаркованы недалеко от расположения военных ЧВК, которые покидают город.

24 июня, в пресс-службе президента Белоруссии Александра Лукашенко сообщили о договорённости главы государства с Пригожиным о действиях, направленных на деэскалацию напряжения.