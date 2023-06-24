Москва, 24 июня, 2023, 23:42 — ИА Регнум. Режим контртеррористической операции там, где он был введён из-за попытки вооружённого мятежа, будет в ближайшее время отменён, сообщил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Песков

«[Режим] КТО будет отменён в самое ближайшее время», — сказал Песков в ходе беседы с журналистами 24 июня.

По его словам, предпосылки для отмены режима контртеррористической операции появились после предпринятых действий, направленных на снижения напряжённости.

Как передавало ИА Регнум, в результате продолжительных переговоров была достигнута договорённость об остановке движения вооружённых лиц по территории России и дальнейших шагах по деэскалации напряжённости.

Позднее стало известно, что переговоры с главой ЧВК Евгением Пригожиным были личной инициативой президента Белоруссии Александра Лукашенко. Дмитрий Песков подчеркнул, что участвовавшие в событиях бойцы группировки, которые уже направляются в лагеря расположения, не будут подвергаться преследованию.