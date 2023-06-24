Донецк, 24 июня, 2023, 23:39 — ИА Регнум. Без особых изменений остаётся ситуация возле Артёмовска, сообщил 24 июня в эфире телеканала «Соловьев Live» врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Иван Шилов ИА REGNUM

«По Артемовску: ситуация особо не поменялась, противник продолжал и сегодня обстрелы по самому городу», — сказал он.

Также были попытки атаки ВСУ по флангам, информационно пытались разгонять. Ничего особенного не произошло, что как-то повлияло бы на ситуацию, добавил Пушилин.

Определённых успехов добились на краснолиманском направлении Вооружённые силы России. Ситуация на фронте в целом сложная, но контролируемая, заключил врио главы ДНР.

Как сообщало ИА Регнум, операция по освобождению Артёмовска началась 8 октября 2022 года и длилась 224 дня. Российские силы 20 мая 2023 года полностью установили контроль над Артёмовском. ВСУ продолжают отбивать утраченные территории, неся большие потери.

24 июня 2023 года врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что российские бойцы продвигаются вперёд в зоне проведения специальной военной операции на территории республики. Единственно верным решением сейчас для достижения всеобъемлющей и такой нужной победы является сплочение вокруг верховного главнокомандующего, президента России Владимира Путина, подчеркнул Пушилин.