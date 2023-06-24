Москва, 24 июня, 2023, 23:33 — ИА Регнум. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не уполномочен озвучивать данные о потерях в ходе событий, связанных с вооруженным мятежом основателя ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожиным. Он переадресовал этот вопрос в Минобороны.

Алексей Майшев/РИА Новости Здание Министерства обороны РФ

Песков сказал, что «традиционно» на такие вопросы отвечать не имеет права.

«Прошу вас адресовать такие вопросы в Министерство обороны», — сказал пресс-секретарь президента РФ.

Как сообщало ИА Регнум, Песков заверил, что ситуация с мятежом 24 июня в Ростовской области никаким образом не повлияет на ход российской спецоперации.

Движение колонн ЧВК «Вагнер» по территории России остановлено, они повернули обратно и возвращаются в полевые лагеря.