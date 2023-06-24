Москва, 24 июня, 2023, 23:22 — ИА Регнум. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заверил, что ситуация с мятежом 24 июня в Ростовской области никаким образом не повлияет на ход российской спецоперации.

Иван Шилов ИА REGNUM

По словам Пескова, кадровые перестановки в Минобороны РФ — прерогатива президента.

«Вряд ли перестановки обсуждались в ходе контактов по урегулированию мятежа», — сказал Дмитрий Песков.

Как сообщало ИА Регнум, движение колонн ЧВК «Вагнер» по территории России остановлено, они повернули обратно и возвращаются в полевые лагеря.

Бойцы ВС России продолжают продвигаться вперёд в зоне проведения специальной военной операции в ДНР, заявил врио главы республики Денис Пушилин 24 июня. По всей линии соприкосновения на направлении ДНР на своих местах российские подразделения отражают атаки противника и продолжают продвигаться вперёд, где есть такая возможность.