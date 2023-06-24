Москва, 24 июня, 2023, 23:04 — ИА Регнум. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заверил, что новых обращений президента России Владимира Путина в ближайшее время не планируется.

Григорий Сысоев/РИА Новости Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Отмечается, что российский лидер продолжает работу в штатном порядке.

Песков пояснил журналистам, что высшей целью урегулирования мятежа было избежание кровопролития. Вопрос о наказании зачинщиков решат компетентные ведомства.

Как сообщало ИА Регнум, Путин подписал закон о задержании граждан на 30 суток за нарушения режима при военном положении. Об этом говорится в постановлении, опубликованном на официальном сайте правовой информации в субботу, 24 июня.