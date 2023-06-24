Москва, 24 июня, 2023, 23:18 — ИА Регнум. Бойцы частной военной компании «Вагнер» могут подписать контракты с Министерством обороны России, сообщил 24 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM ЧВК Вагнер

В Кремля отметили, что часть военных группировки, которая изначально отказалась участвовать в «походе» с Пригожиным, подпишет контракты с российским оборонным ведомством.

Также известно, что уголовное дело в отношении основателя ЧВК будет прекращено. Он «уйдет в Белоруссию», заявил Песков.

Как сообщало ИА Регнум, новых обращений президента России Владимира Путина в ближайшее время не планируется. Российский лидер продолжает работу в штатном порядке, подтвердили в пресс-службе Кремля.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с российским лидером Владимиром Путиным провёл переговоры с главой ЧВК Евгением Пригожиным. Достигнуто соглашение о заключении договорённости о деэскалации ситуации.