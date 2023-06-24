Москва, 24 июня, 2023, 22:48 — ИА Регнум. Министерство обороны России после ситуации с попыткой военного мятежа в своём Telegram-канале опубликовало фотографию военнослужащих на технике с подписью «Сплочённость и единство».

сплочённость и единство

Сообщение в Telegram-канале ведомства опубликовали в субботу после того, как стало известно, что основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин после проведённых с президентом Белоруссии Александром Лукашенко переговоров согласился предпринять действия, направленные на деэскалацию напряжённости.

Как передавало ИА Регнум, переговоры сторон, согласно сообщению пресс-службы белорусского лидера, длились в течение всего дня. В результате были заключены договорённости об остановке движения вооружённых лиц компании «Вагнер» на территории России.