Москва, 24 июня, 2023, 22:43 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко в очередной раз подтвердили особый характер союзнических отношений. Об этом журналистам сказал госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.

Kremlin.ru Владимир Путин и Александр Лукашенко

По мнению Мезенцева, президенты вновь подтвердили не только особый характер союзнических отношений, но и готовность к широкому взаимодействию во имя граждан своих стран, объединенных Союзным договором.

Как сообщало ИА Регнум, Путин утром 24 июня поговорил по телефону с Лукашенко и проинформировал его о ситуации в стране. В этот же день Лукашенко по согласованию с Путиным провёл переговоры с главой ЧВК Евгением Пригожиным. Достигнуто соглашение о заключении договорённости о деэскалации ситуации.

Переговоры длились в течение всего дня. Проект договорённости предполагает гарантии безопасности для бойцов частной военной компании. В пресс-службе Пригожина подтвердили, что сотрудники ЧВК возвращаются в тыловые лагеря.

Пригожин заявил, что ЧВК «Вагнер» останавливает движение колонн в сторону Москвы, разворачивает их и возвращается в полевые лагеря.