Донецк, 24 июня, 2023, 22:37 — ИА Регнум. Украинские боевики снова обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, под огнём оказался посёлок Широкая Балка, сообщило 24 июня представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

По официальным данным, обстрел со стороны ВСУ зафиксирован в 21:50 мск по направлению населённый пункт Нелеповка — населённый пункт Широкая Балка. Всего выпущено 20 ракет из реактивной системы залпового огня.

Как сообщало ИА Регнум, 24 июня украинские военные нанесли ракетный удар по городу Бердянску Запорожской области. Жертв и повреждений нет. До этого ВСУ обстреливали город 11 июня.

В ночь на 24 июня в рамках проведения специальной военной операции Вооружённые силы России нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности по центрам радиотехнической разведки и авиатехнике на аэродромах ВСУ. Все назначенные объекты были поражены.