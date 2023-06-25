Москва, 25 июня, 2023, 09:21 — ИА Регнум. Московская техническая школа (МТШ) совместно с Российским технологическим университетом МИРЭА разработали восемь новых курсов по направлению «Робототехника и сенсорика». Об этом рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы МТШ

«Использование роботов на промышленном производстве давно стало обычным явлением. Многие столичные предприятия уже внедрили в свою работу роботизированные системы, которые позволяют автоматизировать многие операционные процессы, повысить производительность труда и минимизировать человеческий фактор», — пояснил Овчинский. Теперь для московских инженеров доступно 14 программ по этому направлению, добавил он.

Курсы предназначены для подготовки специалистов в области разработки автоматизированных и сенсорных систем, а также методов управлениями ими. Помимо этого, они направлены на то, чтобы сформировать отечественный рынок робототехники и сенсорики и решить проблемы дефицита кадров для промышленности.

Среди курсов есть те, которые посвящены техническому зрению для промышленных роботов, взаимодействию роботов с подвижным конвейером, диагностике и сервисному обслуживанию систем управления с применением специализированного программного обеспечения. Также доступен базовый курс по программированию роботов, курс по основам работы в специализированном ПО для программирования промышленных контроллеров и другие.

МТШ — проект правительства Москвы, чья цель — повысить квалификацию инженеров в работе с инновационными технологиями, которые оптимизируют производственные процессы и развивают промышленный потенциал. На сегодняшний день в МТШ есть следующие направления обучения: «Технологии связи», «Аддитивные технологии», «Искусственный интеллект в промышленности», «Промышленный дизайн», «Микроэлектроника и фотоника», «Робототехника и сенсорика», «Цифровые двойники», «Новые производственные технологии» и «Беспилотный транспорт».