Ереван, 24 июня, 2023, 22:27 — ИА Регнум. Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Российской Федерации Владимир Путин провели телефонный разговор, сообщили 24 июня в пресс-службе армянского правительства.

Рамиль Ситдиков/Фотохост-агентство РИА Новости /РИА Новости Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян

Отмечается, что Пашинян назвал происходящие события в России внутренним делом страны и хотел бы получить информацию о ситуации в дружественной стране.

По информации пресс-службы, российский президент проинформировал Пашиняна о последних событиях.

Как сообщало ИА Регнум, 24 июня президент России Владимир Путин обратился к нации с заявлением о произошедшей в стране попытке совершения вооружённого мятежа. Весь день по согласованию с российским лидером переговоры с мятежниками вёл президент Белоруссии Александр Лукашенко. С главой ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным достигнуто соглашение об остановке движения вооружённых лиц по территории России и дальнейших шагах по деэскалации напряжения. Проект договорённости предполагает гарантии безопасности для бойцов ЧВК. В пресс-службе Пригожина подтвердили, что сотрудники группировки возвращаются в тыловые лагеря.

Также Владимир Путин 24 июня проинформировал о ситуации в России лидеров Турции, Узбекистана и Казахстана.